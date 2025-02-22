Уночі ППО збила 82 російські дрони

https://racurs.ua/ua/n204245-unochi-ppo-zbyla-82-rosiyski-drony-u-13-oblastyah-postrajdaly-chotyry-regiony.html

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Уночі ППО збила 82 російські дрони, ще 75 були локаційно втрачені.

ППО повідомила, що усього росія атакувала 162 безпілотниками. Їх збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Через нічну атаку є пошкодження на Київщині, Харківщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

На Київщині через атаку росії загинув чоловік 1962 року народження.

Росіяни вдарили дронами по Бориспільському району — там спалахнула пожежа на складі. Її вже ліквідували. Також пошкоджені приватний будинок, дитячий садочок і навчальний заклад, магазин та автівки.