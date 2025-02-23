Макс прокоментував новини про можливе відключення Україні Starlink

Ілон Маск, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n204269-maks-prokomentuvav-novyny-pro-mojlyve-vidkluchennya-ukrayini-starlink.html

Ракурс

Ілон Маск, американський мільярдер, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа, прокоментував повідомлення у ЗМІ про те, що Україні можуть відключити супутниковий інтернет Starlink, котрий належить заснованій ним компанії SpaceX.

Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) за кількістю брехливих новин, — написав Маск 22 лютого на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Раніше агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що США можуть відключити Україні Starlink у разі непідписання угоди про корисні копалини.

За інформацією агентства, продовження доступу України до Starlink було частиною обговорень між офіційними особами обох держав після того, як український президент Володимир Зеленський відхилив початковий варіант угоди про корисні копалини, запропонований міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Starlink забезпечує важливе підключення до інтернету, зокрема військові застосовують супутниковий інтернет під час експлуатації безпілотників.