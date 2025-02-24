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ППО збила 113 дронів у 12 областях, постраждали чотири регіони

ППО збила 113 дронів у 12 областях, постраждали чотири регіони

24 лют 2025, 08:59
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Вночі силами ППО збито 113 ворожих БпЛА, повідомили уранці 24 лютого Повітряні сили.

Загалом противник атакував 185-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 8.00 підтверджено збиття 113-ти БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

У Броварському районі уламки БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок, є постраждалий.

Рятувальники оперативно загасили вогонь. Охоронець житлового комплексу — чоловік 1974 р.н. — зазнав гострої реакції на стрес, медики надали йому необхідну допомогу.

Джерело: Ракурс


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