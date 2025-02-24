Українці розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками обстрілів та сирен (ВІДЕО)

Українці розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками обстрілів та сирен

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Українська організація Euromaidan-Warszawa вже традиційно розбудив російських дипломатів у столиці Польщі звуками обстрілів та сирен.

Сьогодні о О 6-й ранку у Варшаві пролунали звуки вибухів і сигнал авіації — так польські та українські активісти розбудили російських дипломатів у третю річницю початку повномасштабної війни Росії проти України, — повідомляє громадська ініціатива Євромайдан Варшава.

Акція проходила перед будівлею на вулиці Бетховена, 3 у Варшаві, де досі живуть російські дипломати. Акцію третій рік поспіль ініціювала соціальна ініціатива «Євромайдан-Варшава». Під звуки сирен і вибухів активісти перерахували злочини, скоєні росією за останні 10 років.

Ми маємо постійно нагадувати росіянам про їхні злочини, щодня, доки кожен російський злочинець не буде покараний, — каже Миколай Петрига, активіст ініціативи «Євромайдан-Варшава», учасник акції. І додає:

В українських містах і селах немає тихих і спокійних ранків. То навіщо представникам країни-терориста така розкіш тут, у Варшаві? Їх давно треба було вигнати, і я справді не розумію, чому Польща, яка визнала росію країною-терористом, продовжує терпіти її представників на своїй території".

Таким чином ми також хочемо закликати польську владу вислати з Польщі всіх російських дипломатів і закрити російське посольство. Ми не розуміємо, що представники цього злочинного режиму досі роблять у Польщі! — сказав Яцек Вишневський, також учасник акції.

Активісти у Варшаві таким чином будять російських дипломатів уже третій рік поспіль. Цього року дипломати навіть підготувалися до нього, загравши гімн росії з вікон свого житлового будинку. Але сирени і звуки пострілів все одно звучали набагато голосніше.

Ранкова акція — одна з кількох, які відбуватимуться протягом дня у Варшаві. На 18.00 запланована масова маніфестація вдячності поляків українцям, організована польськими неурядовими організаціями.