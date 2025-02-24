Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти росії з 2022 року

Велика Британія посилює санкції проти рф, фото: Pexels

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Велика Британія у третю річницю повномасштабної війни запроваджує 107 нових санкцій, безпосередньо спрямованих проти тих, хто продовжує сприяти російському вторгненню в Україну.

Про це сьогодні, 24 лютого, повідомляється на сайті британського уряду.

Пакет спрямований проти російських військових ланцюгів постачання, доходів, що підживлюють незаконну війну Путіна, та клептократів, які отримують прибутки для Кремля, — вказано в повідомленні.

Під санкції потрапили:

виробники та постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російських військових, включаючи мікропроцесори, що використовуються в системах озброєння. Вони базуються в низці третіх країн, включаючи країни Центральної Азії, Туреччину, Таїланд, Індію та Китай, який є найбільшим постачальником критично важливих товарів для російських військових;

міністр оборони Північної Кореї, Но Кван Чхоль та інші північнокорейські генерали і високопосадовці причетні до розгортання понад 11 тис. військовослужбовців КНДР в рф;

уточнення щодо ще 40 суден «тіньового флоту», які перевозять російську нафту. Тільки за останні шість місяців ці судна перевезли російську нафту і нафтопродукти на суму понад 5 млрд доларів. Таким чином, загальна кількість нафтових танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії, досягла 133, що є найвищим показником серед європейських країн;

13 російських компаній, включаючи ТОВ «Грант-Трейд», його власника Марата Мустафаєва та його сестру Динару Мустафаєву, які використовували компанію для постачання передових європейських технологій в рф для підтримки війни;

вперше санкції спрямовні й на фінансові установи з інших країн, які підтримують російську військову машину. Так, під санкції потрапив киргизький ВАТ «Керемет Банк», котрий допомагає росії отримувати доступ до міжнародної фінансової системи для підтримки її воєнних зусиль;

санкції проти 14 «нових клептократів», деякі з яких очолюють стратегічні сектори російської економіки. Серед них — Роман Троценко, один з найбагатших людей рф, статки якого оцінюють у 2,2 млрд фунтів стерлінгів.