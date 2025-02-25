Президент США Дональд Трамп. Фото:

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Зустрічі президента США Дональда Трампа з презилдентом України Володимиром Зеленським і главою рф володимиром путіним відбудуться найближчим часом.

Глави цих держав можуть зустрітися вже найближчими днями. Під час зустрічі з Зеленським Трамп також хоче досягти підписання угоди між США та Україною щодо корисних копалин. Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт в ефірі Fox News.

Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро, особливо з президентом Зеленським, — зазначила речниця.

За її словами, президент США очікує на те, що Зеленський підпише угоду, адже це буде «правильний крок», враховуючи підтримку, яку надали Україні американський уряд.

Якби не американці, Україна як держава більше не існувала б, і президент Трамп це розуміє, — розповіла вона.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо днями заявив, що завершити війну росії проти України буде складно, бо для цього потрібна буде не одна зустріч.

Джерело: Fox News