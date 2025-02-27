На ТОТ заборонили фотографувати приміщення «органів держвлади»

Рашисти запровадили нові обмеження на ТОТ

https://racurs.ua/ua/n204394-na-tot-zaboronyly-fotografuvaty-prymischennya-organiv-derjvlady.html

Ракурс

На тимчасово окупованій Луганщині «лнр» вирішили заборонити фото- та відеозйомку будівель та приміщень «органів державної влади», місцевого самоврядування, а також підвідомчих їм установ.

Крім того, заборонили розміщувати відповідні матеріали в інтернеті, а опубліковані раніше фото і відео будуть видалені впродовж двох тижнів. Про це сьогодні, 27 лютого, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Заборона фіксації об'єктів, розташування яких кожному добре відома десятиріччями, стосується не всіх. Виняток — підконтрольні окупантам, тобто свої, засоби масової інформації, — наголошують в ОВА.

У Луганській ОВА також зазначають, що у Сватівському районі помічено, що рашисти використовують віслюків для підвезення боєприпасів і особового складу до лінії бойового зіткнення.