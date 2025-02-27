1,5 млн військовозобов’язаних мають пройти повторний медогляд до 5 червня — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n204395-1-5-mln-viyskovozobov-yazanyh-maut-proyty-povtornyy-medoglyad-do-5-chervnya-genshtab.htmlРакурс
Верховна Рада 12 лютого ухвалила закон № 4235-IX, яким до 5 червня цього року було продовжено термін проведення повторного медичного огляду для громадян України, які були визнані «обмежено придатними до військової служби».
Згідно з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобовʼязані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб. Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Законом встановлено обов’язок для громадян у зазначений термін самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідних уповноважених органів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, або через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста, з метою отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії, — наголошують у Генштабі.