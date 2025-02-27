Визнані обмежено придатними військовозобов’язані мають пройти повторний медогляд, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n204395-1-5-mln-viyskovozobov-yazanyh-maut-proyty-povtornyy-medoglyad-do-5-chervnya-genshtab.html

Ракурс

Верховна Рада 12 лютого ухвалила закон № 4235-IX, яким до 5 червня цього року було продовжено термін проведення повторного медичного огляду для громадян України, які були визнані «обмежено придатними до військової служби».

Згідно з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобовʼязані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб. Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.