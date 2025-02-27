Артур Горбенко, фото: Military Media Center

https://racurs.ua/ua/n204400-apelyaciynyy-sud-zminyv-zapobijnyy-zahid-generalu-gorbenku-advokat.html

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Генерал-лейтенанту Артуру Горбенку — колишньому командиру 125-ої окремої бригади територіальної оборони — Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт до 20 березня.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на адвоката Горбенка Максима Тхорівського.

Артуру Горбенку змінили запобіжний захід. Цілодобовий домашній до 20 березня з електронним засобом контролю, — розповів адвокат.

20 січня представники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри Горбенку, а також колишньому командувачу ОТУ «Харків» бригадному генералу Юрію Галушкіну й колишньому командиру 415-го стрілецького батальйону 23-ої ОМБр полковнику Іллі Лапіну. Їх підозрюють у «провалі оборони на Харківщині».

Горбенка підозрюють у недбалості до військової служби (ст. 425 Кримінального кодексу). Перський районний суд Києва 22 січня відправив Горбенка під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 25 млн грн.

Джерело: «Українська правда»