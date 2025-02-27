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Ракурс
Наступну «слугу» з виборчого списку 2019 року визнано обраним народним депутатом, фото: «Цензор.нет»

Замість Кормишкіної — ЦВК визнала обраним депутатом наступну «слугу» зі списку

27 лют 2025, 20:45
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Центральна виборча комісія визнала обраною народною депутаткою України Інну Свирибу, котра була у списку партії «Слуга народу» на виборах 2019 року під номером 148.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба ЦВК.

Інна Свириба, фото: «Чесно»

Раніше ЦВК отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народної депутатки України Ірини Кормишкіної, котра на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року була обрана в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

ЦВК розглянула документ і визнала Інну Свирибу, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 148, обраною народною депутаткою України на зазначених виборах, — зазначили у комісії.

Про те, що Кормишкіна вирішила скласти депутатський мандат, стало відомо 21 лютого. 25 лютого Верховна Рада підтримала складання повноважень Кормишкіною.

Джерело: Ракурс


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