Наступну «слугу» з виборчого списку 2019 року визнано обраним народним депутатом, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n204403-zamist-kormyshkinoyi-cvk-vyznala-obranym-deputatom-nastupnu-slugu-zi-spysku.html

Ракурс

Центральна виборча комісія визнала обраною народною депутаткою України Інну Свирибу, котра була у списку партії «Слуга народу» на виборах 2019 року під номером 148.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба ЦВК.

Раніше ЦВК отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народної депутатки України Ірини Кормишкіної, котра на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року була обрана в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу».

ЦВК розглянула документ і визнала Інну Свирибу, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 148, обраною народною депутаткою України на зазначених виборах, — зазначили у комісії.

Про те, що Кормишкіна вирішила скласти депутатський мандат, стало відомо 21 лютого. 25 лютого Верховна Рада підтримала складання повноважень Кормишкіною.