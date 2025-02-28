Що робили Трамп і Зеленський після сварки в Овальному кабінеті

https://racurs.ua/ua/n204433-scho-robyly-tramp-i-zelenskyy-pislya-svarky-v-ovalnomu-kabineti.html

Ракурс

Після публічної сварки між Трампом, Венсом та Зеленським, президент США разом із радниками пішов в окрему кімнату.

Про це повідомляє CNN.

Він провів консультації з віцепрезидентом, держсекретарем Рубіо, міністром фінансів Бессентом та іншими радниками.

Саме тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Рубіо і та раднику з нацбезпеки Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

Представник Білого дому розповів телеканалу, що українці виступили проти й хотіли продовжити переговори, але їм відмовили.

Зеленський після цього виїхав з резиденції Трампа. Згодом виступи Володимира Зеленського в Інституті Хадсона у Вашингтоні та в Українському домі були скасовані, проте він дасть інтерв’ю Fox News

Про скасування заходів в Інституті Хадсона та Українському домі повідомляє Reuters.

При цьому інтерв’ю Зеленського для Fox News таки відбудеться, розповів провідний телеканалу Брет Байєр.

Президент України також встиг порозмовляти з президентом Франції Еммануелем Макроном і з генеральним секретарем НАТО Рютте, повідомляє репортер Financial Times.