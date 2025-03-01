Трампа роздратувало, що Зеленський був не в костюмі, - Axios

https://racurs.ua/ua/n204447-trampa-rozdratuvalo-scho-zelenskyy-buv-ne-v-kostumi-axios.html

Ракурс

Дональда Трампа 28 лютого роздратувало, що Володимир Зеленський був не в костюмі, пише Axios з посиланням на джерела.

Напередодні зустрічі команда президента США радила Зеленському відмовитися від стилю мілітарі в одязі, який став для нього звичним після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Йому рекомендували вдягти «щось офіційніше».

Зеленський вдягнув на зустріч із Трампом чорне, але не костюм. Він не виконав прохання і це роздратувало Трампа.

Під час пресконференції репортер запитав Зеленського, чому той не вдягнув костюм. За його словами, це нібито прояв неповаги до США.

Я вдягну костюм, коли ця війна закінчиться. Можливо, щось на зразок вашого. Можливо, щось краще. Можливо, щось дешевше, — відповів на це Зеленський.

Як виявилося, люлиною, яка під час запису протокольного відео 28 лютого запитала про косюм українського президента, був блогер Брайан Гленн.

Він пробував загнати в кут Зеленського різкими запитаннями про його зовнішній вигляд:

Чому ти не одягаєш костюм? Чому ти не одягаєш костюм? Ти в головному офісі цієї країни і відмовився надіти костюм. В тебе є костюм?!

Брайан Гленн, автор подкасту «Голос справжньої Америки», в стосунках з антиукраїнські налаштованою конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.