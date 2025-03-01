Орбан вимагає від ЄС розпочати прямі переговори з рф про припинення вогню

https://racurs.ua/ua/n204449-orban-vymagaie-vid-ies-rozpochaty-pryami-peregovory-z-rf-pro-prypynennya-vognu.html

Ракурс

ВІктор Орбан, очільник уряду Угорщини, вимагає від ЄС розпочати прямі переговори з рф про припинення вогню.

Про це він написав у своєму листі до голови Європейської Ради Антініо Кошти.

Орбан заявив, що виступає проти спроб «знайти будь-який консенсус» щодо України та додав:

Стало очевидним, що в нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати шляхом підготовки проектів або комунікації.

Орбан пригрозив заблокувати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України за підсумками саміту 6 березня.

У листі Орбан пише:

Переконаний, що ЄС, за прикладом США, має увійти у прямі переговори з росією про припинення вогню і сталий мир в Україні. Цей підхід неможливо гармонізувати з тим, що відображений у проєкті комюніке, — заявив угорський прем'єр.

У неділю, 2 березня, у Лондоні відбудеться екстрений саміт європейських лідерів, а 6 березня — саміт ЄС у Брюсселі.