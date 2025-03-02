Рашисти не відновлюють низку знищених населених пунктів

https://racurs.ua/ua/n204464-v-okupovanyh-mistah-bilya-lysychanska-svitla-nemaie-z-2022-roku-ova.html

Ракурс

На тимчасово окупованій Луганщині є міста, де загарбники забули навіть по показове відновлення.

Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба Луганської ОВА.

До прикладу, розташовані поряд із Лисичанськом Новодружеськ і Привілля. Життя в цих населених пунктах завмерло. Востаннє місцеві жителі мали змогу увімкнути у домівках світло у 2022 році — до початку фази активних бойових дій навколо. Понад 2,5 роки від окупантів періодично лунають лише обіцянки, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що загалом за «регіональною програмою капітального ремонту» на ТОТ Луганщини, упродовж 2025−2026 років роботи з відбудови передбачені лише на 85 об'єктах у 32 населених пунктах — тобто у двох-трьох будинках в кожному, незалежно від потреб, дати захоплення росіянами і наявності чи відсутності руйнувань.