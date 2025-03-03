Окупанти вдарили балістикою по полігону. Фото:

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Армія рф 1 березня обстріляла полігон на Дніпропетровщині, де перебували українські військові.

Напередодні журналіст Юрій Бутусов на своєму YouTube-каналі розповів, що росіяни вдарили ракетою по полігону у Дніпропетровській області. Там дислокувався 168-й батальйон резерву, де майже всі військові — це ті, хто повернувся із СЗЧ. Внаслідок обстрілу загинули понад 30 людей, а ще 130 поранені.

А сьогодні вранці командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий підтвердив удар по полігону. Він висловив співчуття родинам загиблих та їхнім побратимам, а також оголосив, що триває розслідування обставин трагедії.

Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів. Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами, — запевнив він.

За його словами, призначена перевірку за участі військової контррозвідки. Драпатий наголосив, що вимагатиме найсуворішого покарання, бо «ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків».

«Суспільне», що в одній з обласних лікарень Дніпропетровщини після удару прийняли поранених, втім не назвали їхню кількість. Також поранених приймали у районних лікарнях регіону.

Напередодні російська пропаганда заявила про удар балістичною ракетою «Іскандер» по полігону «Новомосковський» біля села Черкаське, де дислокувалась 157-ма окрема механізована бригада ЗСУ.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року росіяни вдарили ракетою «Іскандер» по селу в Запорізькій області, внаслідок чого загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці. Вибухова хвиля та уламки пошкодили близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Внаслідок удару загинули 19 військовослужбовців.

Джерело: «Суспільне»