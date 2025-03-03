США розробляють план можливого послаблення санкцій проти рф

https://racurs.ua/ua/n204507-ssha-rozroblyaut-plan-mojlyvogo-poslablennya-sankciy-proty-rf-reuters.html

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США розробляють план можливого послаблення санкцій проти росії, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити відносини з Москвою та зупинити війну в Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на американського посадовця і ще одну особу, яка обізнана з ситуацією.

За словами джерел, Білий дім доручив Держдепартаменту та Мінфіну підготувати список санкцій, які можуть бути пом’якшені, для обговорення з російськими представниками найближчими днями в межах ширших переговорів щодо покращення дипломатичних та економічних відносин.

Зараз санкційні відомства розробляють пропозиції щодо зняття обмежень з окремих компаній та осіб, зокрема деяких російських олігархів.

Хоча складання так званих «варіантних документів» є звичною практикою, конкретний запит Білого дому підкреслює готовність Трампа та його радників розглянути пом’якшення санкцій у рамках потенційної угоди з Москвою.

Поки що невідомо, що саме Вашингтон може вимагати в обмін на таке послаблення.

Білий дім звернувся до Держдепартаменту та Мінфіну з проханням розробити можливий план пом’якшення санкцій ще до того, як минулого тижня Трамп продовжив режим надзвичайного стану, пов’язаний із ситуацією в Україні. Ці санкції, запроваджені адміністрацією Барака Обами в 2014 році після анексії Криму, стосуються активів і осіб, залучених до війни росії проти України, — повідомили джерела Reuters.

Поки що незрозуміло, які саме санкції адміністрація Трампа може скасувати в першу чергу.

За словами Джона Сміта, колишнього керівника Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, для початку цього процесу Трамп може видати відповідний указ, проте для зняття обмежень з певних компаній йому доведеться заручитися підтримкою Конгресу.