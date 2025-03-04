росія атакувала Україну майже 100 дронами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n204512-rosiya-atakuvala-ukrayinu-mayje-100-dronamy-u-sumah-poshkodjena-poliklinika.html

Ракурс

Майже сотня російських дронів атакували Україну минулої ночі.

У ніч на 4 березня 2025 року запустили з Орла, Курська, Міллєрово, Брянська й Приморсько-Ахтарська 99 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Захисники неба заявили про збиття 65 ворожих дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. Ще 32 БпЛА були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.

Держслужба з надзвичайних ситуацій показала наслідки атаки дроном по поліклініці у Сумах. Внаслідок удару виникла пожежа в приміщені дитячого медичного закладу. Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили територію. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, ввечері, 3 березня, російські безпілотники атакували Одесу. Унаслідок атаки поранень зазнали четверо осіб. Частина міста залишилася без світла. Також не працюють котельні, які зупинили роботу після обстрілу