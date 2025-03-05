Європейські дипломати готуються до того, що група на чолі з Орбаном може зірвати спецсаміт ЄС

https://racurs.ua/ua/n204545-ievropeyski-dyplomaty-gotuutsya-do-togo-scho-grupa-na-choli-z-orbanom-moje-zirvaty-specsamit-ies.html

Ракурс

Європейські дипломати готуються до того, що група лідерів на чолі з Орбаном може зірвати спецсаміт ЄС 6 березня.

Про це пише Politico.

Рішення щодо міжнародних справ та зокрема України часто потребують одностайності, а прем'єр-міністр Угорщини Орбан їх регулярно блокує. Нещодавно він закликав ЄС до переговорів із росією та виступив проти ухвалення спільної декларації на позачерговому саміті ЄС.

Лідери на саміті обговорять, як вони можуть швидко перенаправити ресурси на зміцнення національних армій та зокрема план Урсули фон дер Ляєн щодо 800 млрд євро на оборонні витрати, а також намагатимуться продемонструвати та підтримку України, пише видання.

У Європарламенті знову хочуть позбавити Угорщину права голосу.

Євродепутати від партії Volt запропонують лідерам ЄС план, який закликає позбавити Угорщину права голосу за блокування рішень.

У плані також пропонують призначити Каю Каллас міністеркою закордонних справ ЄС, створити спільну європейську армію та переглянути договори ЄС для розширення й оборонних реформ.

Раніше угорський ріббентроп, Петер Сійярто, заявив, що «в Європі існує змова проти Трампа і його „мирного плану“ щодо України».

Ми також погодилися, що говорити про те, що війна повинна тривати якомога довше — це не стратегія, але це також небезпечна позиція, тому що чим довше ця війна триває в нашому сусідстві, тим більший ризик ескалації, — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі із держсекретарем США Марком Рубіо.

Офіційні особи очікували, що в заяву саміту буде включено план, оголошений минулого місяця верховним представником ЄС у закордонних справах Каєю Каллас щодо доставки Україні щонайменше 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів цього року, а також іншого обладнання, як-от системи ППО, ракети та безпілотники.

Хоча остаточна заява не з’явиться до кінця саміту, останній проект, оприлюднений у вівторок ввечері, з яким ознайомилося POLITICO, закликає міністрів знайти спосіб забезпечити продовження поставок зброї. Офіційні особи заявили, що Угорщина відмовляється погоджуватися на це.

У проекті тексту наголошується, що ЄС «продовжуватиме надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку». У 2025 році він надасть Україні 30,6 мільярда євро, причому виплати з механізму ЄС для підтримки Києва, фінансового механізму для України, очікується, що досягнуть 12,5 мільярда євро, а виплати близько 18 мільярдів євро з позик G7 в рамках так званої «ініціативи Ера».

І майбутні гроші, ймовірно, будуть надходити від плану «Переозброїти Європу» — ініціативи фон дер Ляєн, оголошеної у вівторок.