Окупанти засудили Наталію Шульгу до тюремного ув’язнення, скріншот відео

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Ракурс

Російські загарбники засудили 56-річну жительку Енергодара, працівницю ЗАЕС Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі за «замах на диверсію у змові зі співробітниками СБУ».

Вона нібито намагалася у червні 2024 року «підірвати лінію електропередачі в Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання 3-го мікрорайону». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

12 липня 2024 року окупаційні правоохоронні органи викрали Наталію, взявши її під варту. Свідченням проти неї стало поширене на окупаційних ресурсах явно постановочне відео, зняте в різних місцях та з різних ракурсів самими ж окупантами за примусової участі вже затриманої Наталії, — зазначив Орлов.

Вчора, 5 березня, створений окупантами так званий «Запорізький обласний суд» визнав жінку винною та засудив до 15 років ув’язнення та штрафу у 500 тис. рублів.