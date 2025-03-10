ЄС готується закрити рота Орбану

ЄС готується закрити рота Орбана

https://racurs.ua/ua/n204686-ies-gotuietsya-zakryty-rota-orbanu.html

Ракурс

Країнам ЄС набридла позиція угорського прем'єра Віктора Орбана.

Bloomberg пише, що Орбан часто виглядає випадковою людиною в ЄС. Його називають «троянським конем» путіна й людино, далекою від ідеалів свободи і демократії.

Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну він фактично самотужки протистоїть зусиллям Заходу прийти на допомогу Києву, і є єдиним голосом, який закликає до скасування санкцій проти рф.

З поверненням у Білий дім свого ідеологічного союзника Дональда Трампа Орбан, можливо, сподівався, що його вплив у Європі зросте.

Однак він виглядає більш ізольованим, ніж будь-коли, оскільки спричинене Трампом послаблення НАТО спонукає європейські країни зближувати свої лави.

Орбан багато разів застосовував право вето, щоб заблокувати рішення ЄС, які потребували одностайної підтримки 27 країн-членів.

Зокрема, відправку Україні військової і фінансової допомоги та запровадження санкцій проти росії.

Рішення були ухвалені лише після того, як Орбану вдалося домогтися певних поступок з боку інших країн.

Це ускладнило для ЄС можливість виступати єдиним фронтом з глобальних питань і перевірило межі консенсусного підходу блоку до формування політики.

Така позиція Орбана, можливо, принесла йому фінансову вигоду. У 2022 році Єврокомісія заморозила €30 млрд фінансування Угорщини через занепокоєння щодо ерозії верховенства права в країні. У грудні 2023 року вона дозволила Угорщині отримати доступ до третини цих коштів. Рішення було ухвалене напередодні вирішальних голосувань ЄС щодо допомоги Україні та потенційного майбутнього членства країни в ЄС. Зрештою, Орбан поступився в обох питаннях", — нагадують журналісти.

Щоб обійти вето Орбана, країни-члени ЄС змушені вдаватися до креативних маневрів.

Наприкінці 2023 року угорський прем'єр погодився зробити перерву на каву під час саміту, що дозволило 26 лідерам, які залишилися в залі, проголосувати за початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

На позачерговому саміті 6 березня лідери ЄС проігнорували опозицію Орбана, пообіцявши непохитну підтримку Україні навіть після того, як угорський прем'єр відмовився підписати підсумкове комюніке.

В умовах, коли ЄС готується до торговельної війни зі США і планує найбільше переозброєння з часів Холодної війни, є запит на пошук більш ефективного способу зупинити Орбана, який затягує прийняття важливих і нагальних рішень.

Організовувати перерви на каву або повторні саміти лише для того, щоб посперечатися з одним членом союзу 27 країн, поки він не відступить, не надто ефективно.

Кілька нещодавніх ініціатив, оголошених президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, не потребують підтримки всіх країн-членів.

Це, зокрема, виділення €150 млрд нових кредитів і надання країнам-членам більшого фінансового простору для маневру при витратах на оборону.

Але одностайні рішення все одно будуть потрібні у критично важливих питаннях. Серед них — продовження санкцій проти росії, дія яких спливає наприкінці липня, або залучення додаткових сотень мільярдів доларів на оборону за рахунок спільного боргу.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив після саміту 6 березня, що настав час «навчитися не давати одній людині торпедувати весь процес прийняття рішень в ЄС».

А очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила про необхідність створення «коаліції охочих», щоб обійти «внутрішню опозицію».

Ще раніше депутатка Європарламенту та ексміністр оборони Литви Раса Юкнявічене заявила про намір євродепутатів позбавити Угорщину права голосу. Група євродепутатів пропонує створити механізм, за яким ухвалення спільних рішень буде неможливо заблокувати одним вето.

Одну державу купиш зовні — і це не так дорого коштує, щоб у Європейського Союзу стався параліч. Поки що є спеціальна стаття, за якою рішення може ухвалюватися більшістю голосів, якщо треба ухвалювати якесь екстрене рішення. Але я бачу і відчуваю, що терпіння вже закінчується і в членів Європарламенту, і в членів Ради Європи, тому що це очевидно працює проти ЄС, — розповіла Юкнявічене «Настоящему времени».

Після неформального європейського саміту в Лондоні 2 березня з аналогічною ініціативою виступила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Вона зізналася, що блокування Угорщиною рішень ЄС щодо допомоги Україні стає ускладненням для співтовариства, тому що «одна країна не може блокувати всіх».

Юкнявічене припускає, що на бажання Орбана розкидатися вето могли б вплинути самі угорці, які користуються усіма благами членства країни в ЄС, «але не розуміють, що ця людина бореться якраз проти тих, хто забезпечує їхнє благо, а зараз вже і безпеку».