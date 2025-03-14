Дональд Трамп, фото: PICRYL

https://racurs.ua/ua/n204787-tramp-ne-govoryv-z-putinym-rozmovu-viv-posol-bilyy-dim.html

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З російським диктатором розмовляв посол США Стів Віткофф, а не президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Про це заявили у Білому домі, коментуючи нещодавній пост Трампа у соцмережі Truth Social, повідомляє The Guardian.

Плутанину спричинив пост Трампа, в якому він похвалив дискусії з російським лідером і сказав «я наполегливо просив президента путіна», що звучало так, ніби він розмовляв з путіним особисто.

Також у цьому дописі Трампа стверджувалося, що «тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими» в Курській області. Ця заява вже викликала різку критику з боку українських джерел і військових аналітиків, які назвали її «неточною».

У The Guardian зазначають, що твердження про оточення, схоже, ґрунтується на інформації, наданій путіним, і заперечується тими, хто уважно стежить за ситуацією на Курщині.

Так, Майкл Кофман, військовий аналітик Фонду Карнегі, назвав заяви про масове оточення українських військ «вигадкою».

Хоча українська влада офіційно не оголошувала про відведення військ, солдати, які воюють у регіоні, кажуть, що вже два тижні триває поетапне відведення, і, хоча багато солдатів зіткнулися з небезпечним і складним маршрутом відходу, вони не вважають, що війська потрапили в масове оточення, — наголошує The Guardian.

Крім того, деякі російські військові блогери, які виступають за війну, останніми днями також поставили під сумнів офіційні заяви російської влади про оточення, заявивши, що жодних ознак, які могли б його супроводжувати, не було помітно.

Джерело: The Guardian