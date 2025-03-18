Російські дрони знищили нафтопереробний завод в Україні. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n204887-rosiyski-drony-znyschyly-naftopererobnyy-zavod-v-ukrayini-foto.html

Ракурс

Нафтопереробний завод у місті Мерефа на Харківщині зазнав атаки ворожих безпілотників.

Вночі 17 березня підприємство, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group, атакували близько 20 російських дронів. Удари по заводу тривали упродовж двох годин. Про це повідомило видання «Економічна правда» із посиланням на повідомленні компанії.

Зазначається, що росіяни вже вчетверте атакували цей завод з початку повномасштабної війни. До підприємство працювало лише на 10% своєї потужності, проте після останньої атаки воно повністю знищене.

В AES Group наголосили, що вчорашня атака стала фатальною для бізнесу. У компанії кажуть про початок процедури банкрутства.

Четверта атака виявилася смертельною для підприємства. Залишається лише сподіватися на міжнародні суди, але в нинішній геополітичній ситуації шанси на справедливість невеликі, — зазначили в компанії.

Нагадаємо, російська федерація у ніч на 17 березня атакувала Україну 174-ма безпілотниками. ППО тоді знищила 90 цілей, а 70 дронів втратили локаційно. Постраждали тієї ночі Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Джерело: «Економічна правда»