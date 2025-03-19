Трамп пообіцяв Зеленському знайти додаткові ППО Patriot в Європі

https://racurs.ua/ua/n204924-tramp-poobicyav-zelenskomu-znayty-dodatkovi-ppo-patriot-v-ievropi-i-zacikavyvsya-ukrayinskymy-aes.html

Ракурс

Під час розмови з Володимиром Зеленським Дональд Трамп обговорив електропостачання та АЕС України. Він сказав, що США може допомогти керувати цими станціями, а «американське володіння об'єктами найкраще захистить та підтримає енергетичну інфраструктуру України».

Про це на брифінгу 19 березня заявила прессекретарка Білого дому Левітт.

Також вона повідомила, що Трамп пообіцяв Зеленському знайти додаткові ППО Patriot в Європі. Окрім цього, США продовжать обмін розвідданими з Україною, який вимагав припинити владімір путін.

Також президент США пообіцяв «тісно співпрацювати з обома сторонами», щоб повернути викрадених під час війни дітей.

Зеленський підтвердив, що Трамп поділився деталями розмови з путіним. За словами українського президента, одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Я також повідомив про ситуацію на полі бою та про наслідки ударів рф. Ми говорили про ситуацію в Курській області, питання звільнення військовополонених, повернення забраних військами росії українських дітей. Також ми обговорили стан ППО України та можливості її посилення, — додав Зеленський.

Окрім цього, сторони доручили командам вирішити технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню. Українська та американська команди найближчими днями зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію своїх кроків.

Президент Зеленський подякував президенту Трампу та американському народу за підтримку.