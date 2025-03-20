Наслідки російських авіаударів по Куп’янську, фото: Сергій Болвінов

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Ракурс

Російські загарбники протягом ночі вдарили по Куп’янську 31 керованою авіабомбою.

Про це сьогодні, 20 березня, в ефірі національного телемарафону розповів керівник МВА Андрій Беседін.

31 керована авіабомба за вчорашній вечір і ніч впала на центральну частину міста, — розповів він. — Надскладні пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

Беседін зазначив, що за 19 днів березня росія скинула не території Куп’янської громади загалом 56 керованих авіабомб, завдала понад 3 тис. ударів.

Керівник слідчого відділу Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов на своїй Фейсбук-сторінці розповів деталі обстрілу міста рашистами. За його словами, центр міста майже знищено.

Місто в руїнах. Перша хвиля, чотири авіабомби, була напередодні близько третьої години. А вже за кілька годин нове бомбардування, ще 27 КАБів ворог скинув після дев’ятої, — зазначив він. — Двоє загиблих, четверо поранених. Всі вони — цивільні, місцеві мешканці. Жертв дістаємо з-під завалів.

Болвінов зазначив, що під уламками виявили тіло 84-річної жінки — вона загинула у власному будинку. Ще один загиблий — 51-річний чоловік, також був був вдома під час атаки.

Крім авіабомб, ворог також задіяв ствольну артилерію та безпілотники.

Зараз в місті немає води та світла, військові рф знищили електропідстанцію, — розповів Болвінов.

Він також наголосив, що поліція готова допомогти місцевим жителям евакуюватися: