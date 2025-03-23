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Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: ДСНС
Росіяни вдарили двома авіабомбами по Краматорську (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205012-rosiyany-vdaryly-dvoma-aviabombamy-po-kramatorsku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 22 березня, завдали удару двома авіабомбами по приватному житловому сектору Краматорська.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу:
- зазнав поранень чоловік;
- пошкоджено 28 будинків;
- виникли пожежі у приватному житловому будинку та на відкритій території.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежі на загальній площі 35 кв. м, — розповіли у відомстві.
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