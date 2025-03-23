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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: ДСНС

Росіяни вдарили двома авіабомбами по Краматорську (ФОТО)

23 бер 2025, 10:38
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Російські загарбники вчора, 22 березня, завдали удару двома авіабомбами по приватному житловому сектору Краматорська.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу:

  • зазнав поранень чоловік;
  • пошкоджено 28 будинків;
  • виникли пожежі у приватному житловому будинку та на відкритій території.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі на загальній площі 35 кв. м, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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