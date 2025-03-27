КНДР надіслала до рф ще 3 тис. своїх військових. Фото:

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Північна Корея, ймовірно, відправила до рф ще 3 тис. своїх військовослужбовців.

Нових північнокорейських солдатів відправили до країни-агресора у січні-лютому цього року. А з 11 тис. солдатів КНДР, які були надіслані до росії, загинули 4 тис. бійців. Таку заяву зробили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

Зазначається, що Пхеньян й надалі постачає Москві озброєння, а саме — «велику кількість» балістичних ракет малої дальності, близько 220 одиниць самохідних гаубиць калібру 170-мм та реактивних систем залпового вогню калібру 240-мм.

Також південнокорейська розвідка заявила, що КНДР може здійснювати технологічну модернізацію для запуску ще одного військового супутника-шпигуна. Однак наразі не спостерігається жодних ознак такого запуску.

Нагадаємо, КНДР бере активну участь у війні проти України, бо забезпечує 50% потреби боєприпасів для росії. Восени 2024 року на території Курської області рф могли перебувати 11 тис. північнокорейських військових. Південна Корея заявляла, що у січні загинули 300 солдатів КНДР, а ще 2,7 тис. зазнали поранень.

А в лютому стало відомо, що Пхеньян відправив понад 1 тис. додаткових солдатів до росії.

Джерело: Yonhap