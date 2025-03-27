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Ракурс
Ліквідація наслідків російського обстрілу у Херсоні, фото: ДСНС

У Херсоні рятувальники потрапили під повторну атаку під час ліквідації наслідків обстрілу (ФОТО)

27 бер 2025, 19:03
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Російські загарбники сьогодні, 27 березня, вдень здійснили масований обстріл центральної частини Херсона.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще п’ятеро постраждали.

Також внаслідок обстрілу:

  • загорілися автомобіль, гараж, шпали вздовж колії та сміття з деревиною;
  • вогнем пошкоджений вагон потягу.

Рятувальники під час гасіння пожеж потрапили під атаку ворожого дрона — тимчасово припинили роботу та укрилися в безпечному місці, — розповіли у відомстві. — Попри ризики та загрози повторних обстрілів, всі пожежі ліквідовані.

Ліквідація наслідків російського обстрілу у Херсоні, фото: ДСНС

В результаті обстрілу без світла залишилася частина жителів міста. Наразі енергетики вже розпочинають підʼєднувати цих абонентів до мережі, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Робота з відновлення електропостачання — триває. Дякую фахівцям за оперативність, — додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні під повторний російський обстріл також потрапили медики «швидкої», які надавали допомогу пораненому.

Джерело: Ракурс


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