Рашисти активно застосовують піхоту на мотоциклах, фото: dzen.ru

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Російські війська на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів.

Загалом рашисти за зиму почали активніше використовувати на передовій легку техніку. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Оперативно-стратегічного угруповування військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Спостерігається тенденція посилення ролі легкої техніки… На одному з наших напрямків була атака з застосуванням 40 мотоциклів, — зазначив він.

За словами Трегубова, росіяни зараз активно використовують мотоцикли, квадроцикли, багі та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад. Таким чином окупати намагаються швидко зайняти українські позиції, уникаючи дронів.

Сам перехід до активного використання мототехніки — це дивно, раніше такого не було. Саме за зиму ми почали це спостерігати, — зауважив він. — Також нововведенням за зиму можна назвати використання антидронових сіток. Ми теж їх використовуємо, але поки в обмеженій кількості.

Речник додав, що одна з головних тенденцій, яка з’явилася на фронті за зиму — це використання дронів на оптоволокні.

Джерело: «РБК-Україна»