ЗСУ спалили російські танки. Фото: угруповання Об'єднаних сил

https://racurs.ua/ua/n205296-mangaly-ne-dopomogly-zsu-spalyly-rosiyski-tanky-na-lymanskomu-napryamku.html

Ракурс

Російську бронетехніку спалили українські захисники на Східному напрямку.

На Лиманському напрямку було знищено два танки, один з них в момент останнього пострілу. Перший танк, який вистежили фахівці батареї управління артилерійської розвідки, було уражено досить унікальною. Дрон-розвідник зафіксував останній постріл ворожого танка перед ураженням. Про це угруповання Об'єднаних сил 3 квітня повідомило у Facebook.

Другий танк оператори БпЛА вистежили під час пересування і зміни вогневої позиції. Згодом по ворожому панцернику прилетів FPV-дрон. Не допомогли ворожим танкам навіть і захисні решітки.

Зафіксували на відео моменти ураження російських цілей військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, на Краматорському напрямку фронту в Донецькій області бійці 5-ї штурмової Київської бригади у складних погодних умовах за щільного туману зуміли підняти дрони та відбити атаку на свої позиції. Захисники розмотали як бронетехніку противника, так і два десятки одноразових мотоциклістів.