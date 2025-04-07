Українські військові заманили російських окупантів у пастку біля Андріївки. Фото: Генштаб

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Російські підрозділи потрапили в українську пастку поблизу Андріївки на Донбасі.

На минулому тижні на напрямку Андріївка — Олексіївка Сили оборони України заманили російських загарбників в заздалегідь підготовлену пастку і зупинили їх. По окупантах було завдано нищівного удару — українські війська застосували проти ворога понад 600 артилерійських снарядів і понад 200 ударних дронів. Про це командир тактичної групи на одному з напрямків на Донбасі, генерал-лейтенант Сергій Наєв 7 квітня повідомив у Facebook.

Це результат чіткої координації, завчасного виявлення планів противника, і головне — наявності в нашому розпорядженні потрібних сил і засобів для адекватної відповіді, — наголосив він.

За словами Наєва, він наразі працює безпосередньо з командирами бригад і батальйонів, сержантським складом і бійцями для забезпечення належної взаємодії між підрозділами, а також скоординованого виконання завдань на напрямках, де ворог намагається прорватися.

Нагадаємо, нещодавно російська армія пішла на штурм у районі Андріївки на Донеччині. У ході атаки ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку. Під час бою бійці Сил оборони України уразили 12 одиниць техніки окупантів, з них сім було повністю знищено. На «вантаж 200» були перетворені 18 загарбників, а сім поранено.