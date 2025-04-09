Китай підвищив мита на американські товари до 84% у відповідь на дії Трампа

Китай запровадив нові мита на американські товари, фото: Pexels

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Китай відповів на нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, оголосивши про підвищення мит на американські товари.

Уряд КНР запровадить 84% мита на весь імпорт з США, починаючи з завтрашнього дня, 10 квітня. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства фінансів КНР.

Зазначається, що цей крок Китаю був зроблений через кілька годин після того, як набули чинності найбільші американські мита на китайські товари за останнє століття, котрі досягли позначки 104%.

Такі дії китайської влади віддзеркалюють додаткові мита, котрі Трамп ввів на китайські товари як покарання за останню відповідь Пекіна на зростання тарифів.

Оскільки тарифи зараз злетіли вище рівня, який, за словами економістів, знищить двосторонню торгівлю, будь-які подальші мита будуть радше політичною заявою, ніж способом економічного тиску, — наголошує Bloomberg.

Ф’ючерси на американські акції впали більш ніж на 2% після того, як Китай оголосив про нові тарифи, акції в Європі впали на 4%.

Джерело: Bloomberg