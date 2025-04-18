Сили оборони за добу знищили рекордну кількість автотехніки армії рф. Фото:

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Рекорд по знищенню російської автомобільної техніки армії рф було зафіксовано 17 квітня.

Сили оборони України за минулу добу знищили рекордну кількість російських військових автомобілів. По всій лінії фронту було спалено 312 одиниць — це вантажівки різного призначення та автомобільна техніка. Про це свідчить інформація Генерального штабу ЗСУ, передає у Telegramоперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Зокрема, в зоні відповідальності «Хортиці» втрати окупантів за вчора були наступними: 269 одиниць автомобільної техніки та 55 — спеціальної.

Зазначається, що іншим рекордним днем, коли наші захисники за добу «відмінусували» найбільшу кількість автотехніки, є 14 грудня 2024 року. Тоді на фронті було знищено 181 автомобіль.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, ефективно знищують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення: на землі, воді і у повітрі, — зазначили в командуванні.

Нагадаємо, 17 квітня військовослужбовці 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона Калина» зупинили масштабний механізований штурм російських окупантів на Покровському напрямку. У ході бою ворог втратив 240 окупантів, 96 мотоциклів, 21 бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки та дві артилерійські системи.