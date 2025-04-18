Армія рф створює «мертву смугу» вздовж Дніпра. Фото:

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Ракурс

Російська армія посилила обстріли на Придніпровському напрямку.

Противник щодня застосовує до 220 дронів-камікадзе саме на цій ділянці фронту. Росіяни знищують правобережні населених пунктів й б’ють по Херсону. Таким чином ворог прагне перетворити територію вздовж Дніпра на «мертву смугу» аби продовжити наступ на південні регіони. Про це речник оперативного командування «Південь» Владислав Волошин 17 квітня заявив в ефірі телемарафону.

Ворог посилює обстріли й удари дронами, починаючи, наприклад, від Нікополя і закінчуючи на півдні, там де Очаків, Тендрівська та Кінбурнська коси. Населенні пункти біля лінії бойового зіткнення фактично зруйновані. Там немає жодної цілої стіни, — розповів він.

Представник командування наголосив, що останнім часом також почастішали удари керованими авіабомбами.

Крім того, загарбники лютують і на Харківському напрямку. Як розповів телеефірі речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин, ворог атакує як у самому Вовчанську, так і в навколишніх населених пунктах, щоб обійти українські позиції. Зокрема, Вовчанськ окупанти безжально обстрілюють з усього наявного озброєння: артилерії різного калібру, мінометів, ракетних системи залпового вогню, вогнеметних систем, fpv-дронів та БпЛА, які працюють на системі скид.

Нагадаємо, 16 квітня росіяни масовано обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок ударів одна людина загинула, а шестеро поранені. Було знищено льодову арену, пошкоджені супермаркет, цивільні автівки, приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного обстрілу пошкоджень зазнав оперативно-рятувальний автомобіль.