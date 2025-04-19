Мати й син зустрілися на обміні після трьох років полону

https://racurs.ua/ua/n205707-maty-y-syn-zustrilysya-na-obmini-pislya-troh-rokiv-polonu.html

Ракурс

Мати і син — Маргарита і Руслан Виноград — несподівано для себе зустрілися на сьогоднішньому обміні після трьох років полону після виходу з «Азовсталі» у Маріуполі.

Про це передає кореспондентка Суспільного.

Вони потрапили у полон в Маріуполі і відтоді нічого не знали про подальшу долю один одного. Мати і син не бачилися з травня 2022 року, відколи виходили з «Азовсталі».

Сьогодні, 19 квітня, вони побачили одне одного в автобусі, вперше за цей час змогли обійнятись і чекають на зустріч із рідними.

Руслану зараз 22 роки. Він писав листи мамі, думаючи, що вона вже звільнена з полону.

У суботу, 19 квітня, Україна та рф провели один із найбільших обмінів полоненими. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону.