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Ракурс
На фронті продовжуються боєзіткнення, фото: Генштаб ЗСУ

Є боєзіткнення на Покровському, Куп’янському та Торецькому напрямках — ОСУВ «Хортиця» про «перемир'я»

20 кві 2025, 11:50
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Російські військові станом на ранок сьогоднішнього дня, 20 квітня, продовжують вести бойові дії, зокрема й на Куп’янському напрямку, попри заяву диктатора володимира путіна про так зване «великоднє перемир’я».

Про це в ефірі «Суспільного» розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Ситуація у нас залишається напруженою. Залишаються боєзіткнення на низці напрямків: і на Покровському, і на Куп’янському, і на Торецькому. Тому ми поки не можемо казати, що ситуація якимось чином змінилася, — зазначив він.

Трегубов наголосив, що це вже не перше оголошення перемир’я з боку росії, якого вони ніколи не дотримувалися:

У нас, нагадаю, під час АТО/ООС теж було постійно припинення вогню. Вогонь припинявся з перервами десь секунд на тридцять кожного разу. Будемо чесні, ми не дивимося, ми не спостерігаємо, нам не цікаво спостерігати за заявами російських політиків.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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