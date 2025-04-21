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На Лиманському напрямку дрони знищили три позашляховики рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205749-na-lymanskomu-napryamku-drony-znyschyly-try-pozashlyahovyky-rashystiv-video.htmlРакурс
Українські дрони знищили три позашляховики російських загарбників на Лиманському напрямку.
Відповідне відео сьогодні, 21 квітня, опублікувала прес-служба Луганської ОВА.
На Лиманському напрямку пілоти 63-ої окремої механізованої бригади знищили три позашляховики росіян, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти влучань, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки ударів по рашистах.
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