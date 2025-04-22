путін нібито сказав Віткоффу, що може відмовитися від неокупованих частин чотирьох областей України, — FT

https://racurs.ua/ua/n205774-putin-nibyto-skazav-vitkoffu-scho-moje-vidmovytysya-vid-neokupovanyh-chastyn-chotyroh-oblastey.html

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владімір путін на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом нібито заявив про готовність заморозити бойові дії по лінії зіткнення й відмовитися від претензій на чотири області України.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який путін дав з початку війни три роки тому, що росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення, — пише видання.

Слова воєнного злочинця з Кремля призвели до того, що США запропонували варіант можливого «мирного врегулювання», окремі деталі якого потрапили у ЗМІ.

Водночас європейські посадовці, які спілкувались із Financial Times, побоюються, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку в бік США, аби схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії і нав’язати їх Україні — наприклад визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО

Високопоставлені українські чиновники заявили FT, що вони готові до деяких ідей, висунутих Трампом і його командою, не уточнюючи, до яких саме.