Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського. Фото:

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Президент США Дональд Трамп заявив, що невизнання президентом України Володимиром Зеленським окупації Криму шкодять мирним переговорам з рф.

Лідер Америки наголосив, що Зеленського не просять визнати Крим російською територією. І запитав, чому за півострів не воювали ще 11 років тому і чому Крим «без жодного пострілу передали росії». І нинішні заяви президента України, за словами Трампа, ускладнюють настання миру. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, бо Крим було втрачено багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами, і навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією росії, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали одинадцять років тому, коли його без жодного пострілу передали росії? За багато років до «передачі Обами» в цьому районі також розташовані основні російські бази підводних човнів. Саме такі запальні заяви, як Зеленський, ускладнюють вирішення цієї війни. Йому нема чим хвалитися! — йдеться у повідомленні.

Трамп відзначив, що нинішня для України жахлива — «він може мати мир або він може воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну».

Також президент Сполучених Штатів заперечив, що має щось спільне з російською федерацією. Але заявив, що має «багато спільного з бажанням врятувати в середньому 5 тис. російських та українських солдатів щотижня, які гинуть без жодного сенсу.

Американський лідер додав, що «людина, в якої «немає козирів», повинна нарешті зрозуміти», що ніхто не хоче продовжувати це «поле смерті».

Нагадаємо, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що американці вийдуть з переговорів, якщо Україна та росія відмовляться від територіальних поступок.

Раніше український президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає окупацію Криму.