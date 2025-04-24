Зеленський відповів на умову Трампа про відмову від Криму. Фото: ОП

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський відповів на вимоги глави США Дональда Трампа по окупованому Криму.

Глава держави наголосив, що у мирній угоді не може бути нічого, що суперечить українській Конституції. Про це Зеленський заявив 24 квітня на прес-конференції з президентом Південно-Африканської Республіки.

США запропонували своє бачення, у Лондоні була зустріч. Там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивна наша команда, Європейська команда, і представники США поговорили і на папері з’явились відповідні пункти. Я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій конституції, не може бути в будь-яких домовленостях, — зазначив президент.

Також Зеленський розповів, що вчорашні переговори у Лондоні між Україною, США та представниками Європи не були простими, але конструктивними. І додав, що росія «розраховувала на великий скандал вчора і навіть деякі емоції лунали в медіа».

Журналісти поцікавилися в українського президента, чи є якась імовірність, що Сполучені Штати змінять свою позицію з огляду на те, що у Білому домі вчора сказали, що терпіння президента США Дональда Трампа стосовно урегулювання війни в Україні «вичерпується».

Так воно не працює. Якщо росія заявляє, що вона готова до припинення вогню — треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому терпець, я не знаю у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме у українців. Бо ми під ударом, ніхто більше, — відповів він.

Нагадаємо, 23 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що невизнання президентом України Володимиром Зеленським окупації Криму шкодять мирним переговорам з росією.