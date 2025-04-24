Банду ліквідували в Київському СІЗО. Фото: ДБР

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Злочинна структура діяла в найбільшому слідчому ізоляторі України — Київському СІЗО.

Правоохоронці розкрили й ліквідували злочинну структуру в цьому слідчому ізоляторі, де перебувають приблизно 2 тис. 700 ув’язнених. Очолював банду «смотрящий», який контролював частину персоналу та медиків. Зловмисники організовували обіг наркотиків, проводили азартні ігри, вимагали гроші з ув’язнених та били їх. Один з ув’язнених унаслідок побиття помер у лікарні. Про це 24 квітня повідомили в ДБР.

Виявилося, що тюремники знали про побиття, але намагалися його приховати. Для цього вони підробили документи й ізолювали постраждалого без належної медичної допомоги.

Напередодні співробітники Бюро затримали 13 підозрюваних у причетності до смерті чоловіка. П’ятьом ув’язненим, включно зі «смотрящим», вручили підозру за ч. 2 ст. 121 (завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть) Кримінального кодексу України.

Також у справі фігурують восьмеро працівників СІЗО — інспектори, чергові, медики й старші за корпусами. Їм повідомили підозри за:

ч. 3 ст. 365 — перевищення влади або службових повноважень;

ч. 3 ст. 367 — службова недбалість;

ч. 3 ст. 135 — залишення в небезпеці;

ч. 2 ст. 139 — ненадання допомоги;

ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;

ч. 1 ст. 358 — підроблення офіційного документа;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 — співучасть у злочині групою осіб.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтавському СІЗО співробітники установи знущалися з осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини тюремники облаштовали спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур. Двом наглядачам повідомили про підозру.