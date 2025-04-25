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Армія рф атакувала багатоповерхівку в Павлограді. Фото: ОВА
Армія рф атакувала багатоповерхівку в Павлограді, є жертви (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205827-armiya-rf-atakuvala-bagatopoverhivku-v-pavlogradi-ie-jertvy-foto.htmlРакурс
Росіяни масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками.
У Павлограді внаслідок атаки БпЛА пошкоджений житловий п’ятиповерховий будинок. Виникли пожежі. За попередніми даними, унаслідок удару загинули двоє осіб. Шестеро постраждалих госпіталізовані. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.
Одна пацієнтка у важкому стані, а решта — у стані середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали на місці. Серед них була 15-річна дівчина.
У Синельниківському та Самарівському районах внаслідок атаки виникли пожежі на території підприємств.
А по Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району росіяни застосовували FPV-дрони та реактивну систему залпового вогню «Град». Було понівечене підприємство, але ніхто не постраждав.
У ході протиповітряного бою вночі протиповітряна оборона збила 11 російських БпЛА.
Нагадаємо, 24 квітня російська армія обстріляла Краматорськ у Донецькій області. У місті було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції. Працівники вокзалу та пасажири не постраждали.