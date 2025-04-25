28-річну мешканку Києва притягнули до відповідальності за прослуховування російської музики в День жалоби, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n205849-u-kyievi-prytyagnuly-do-vidpovidalnosti-jinku-yaka-sluhala-rosiysku-muzyku-v-den-jaloby-foto.html

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У Києві притягнули до адміністративної відповідальності жінку, яка в День жалоби слухала російську музику.

Про це сьогодні, 25 квітня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що інформацію про цю подію правоохоронці виявили в інтернеті:

У деяких телеграм каналах зʼявилось відео, на якому місцева мешканка, перебуваючи на балконі загального користування столичного ЖК, гучно увімкнула та танцювала під трек російської виконавиці. Все це відбулось в день, коли столиця перебувала в жалобі за жертвами масованої ракетної атаки ворога, що забрала життя 12 людей.

Поліцейські встановили, що на відео — 28-річна мешканка цього ж будинку, яка перебувала в стані алкогольного спʼяніння. Вона під час спілкування із правоохоронцями заявила, що таким чином розважалась, а про День памʼяті їй нічого не було відомо.

Інспектори поліції провели із жінкою профілактичну бесіду та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство), — вказано в повідомленні.

25 квітня у Києві було оголошене Днем жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю.