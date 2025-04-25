Наслідки російської атаки у Павлограді, фото: Яна Зінкевич

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У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок атаки російських безпілотників сьогодні, 25 квітня, знищена база добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри».

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила медбатальйону Яна Зінкевич.

Росіяни обстріляли сьогодні вранці Павлоград. Загинули діти, загинули мирні люди, знищено мирні домівки. Знищено дощенту нашу базу батальйону з усім майном та технікою, що були в ній. Вони знову влучили в саме серце. Перекреслили 10 років роботи тисячі людей, — зазначила вона.

Зінкевич зазначила, що ця база «прихистила не одного парамедика і військового, вона була прихистком для переселенців, для усіх жертв війни, зрештою, навіть для поранених тваринок знаходилось місце у нашому спільному домі».

Також Зінкевич оголосила збір на 20 млн грн для нової бази батальйону «Госпітальєри».

На Фейсбук-сторінці батальйону зазначається, що павлоградська база діяла з 2015 року. Сьогодні вночі у неї влучили два «шахеди».

Повідомляється, що люди та тварини не постраждали, оскільки попередньо були вжиті заходи із розосередження по району. Проте згоріли всі три поверхи будівлі та все наявне там майно.