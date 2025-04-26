Дональд Трамп неофіційно погодився надати гарантії безпеки західним військам в Україні. Фото:

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Президент США Дональд Трамп погодився надати гарантії безпеки для західних військ, якщо вони будуть розміщені в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер упродовж двох місяців тиснув на Вашингтон з вимогою надати гарантії безпеки. Білий дім неофіційно погодився на це. Ці гарантії передбачають обмін розвідданими, що вже є основою історичних «особливих відносин» між США і Британією. Про це повідомило Telegraph із посиланням на власні джерела.

Крім того, американці надаватимуть «коаліції охочих» матеріально-технічну підтримку, оскільки забезпечення західних військ потребуватиме наявності ланцюгів постачання і допомоги в розумінні російських дій в Україні та за її межами.

Наразі залишається відкритим питання, чи будуть готові Сполучені Штати втрутитися, якщо російська армія атакує західні війська в Україні.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що Велика Британія передумала відправляти тисячі військових до України, бо вважають цю операцію надто ризикованою у разі зриву потенційної мирної угоди з росією. Лондон та Париж наразі розглядають варіант направлення до України лише військових інструкторів, а не повноцінного контингенту.

Джерело: Telegraph