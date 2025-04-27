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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
росія ігнорує пропозицію США про припинення вогню вже майже 50 днів — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n205891-rosiya-ignoruie-propozyciu-ssha-pro-prypynennya-vognu-vje-mayje-50-dniv-zelenskyy.htmlРакурс
Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях. рф вже майже 50 днів ігнорує пропозицію США про припинення вогню.
Про це сьогодні, 27 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.
Cитуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже пів сотні днів, як рф ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня, — зазначив Зеленський.
Президент наголошує, що «потрібен більш відчутний тиск на росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії».
Дякую всім у світі, хто з Україною", — додав Зеленський.
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