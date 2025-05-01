Скільки цілей вразили українські дрони за місяць, розповів Сирський

Олександр Сирський, фото: соціальні мережі

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У квітні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили та знищили понад 83 тис. цілей, що на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%.

Про це сьогодні, 1 травня. На своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами проведеної наради з питань безпілотних систем, до якої було залучене широке коло командирів підрозділів БпАК.

Вдячний нашим воїнам за результативність. Але нинішня високотехнологічна війна вимагає постійного руху вперед, ще вищої ефективності та масштабування зусиль на напрямку дронів, — наголосив Сирський.

Він зазначив, що напрямок БпЛА є пріоритетним, оскільки він дозволяє стримувати ворога та знищувати його на відстані, зберігаючи життя й здоров’я української піхоти.

За словами Сирського, у ЗСУ розроблено дорожню карту формування системи колективної підготовки підрозділів БпАК.

Першочергове завдання наших воїнів — це знищення операторів ворожих БпЛА та їх пунктів управління, — розповів він. — У Силах безпілотних систем ЗС України успішно проведено апробацію методів такої боротьби в операційній зоні одного з оперативно-тактичних угруповань.

Водночас Сирський наголосив, що не варто недооцінювати успіхи російського агресора у сфері безпілотних систем:

Заслухав інформативну доповідь J2 про формування в росії військ БпС, розвиток безпілотних підрозділів у складі різних родів військ і сил, нові зразки російських БпЛА і наземних роботизованих комплексів.