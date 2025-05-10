Україна пропонує запровадити режим припинення вогню на 30 днів, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n206203-ukrayina-gotova-do-povnogo-prypynennya-vognu-z-12-travnya-sybiga.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, та низка європейських лідерів — Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — після зустрічі «Коаліції охочих» у Києві сьогодні, у суботу 10 травня, провели «продуктивну» телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, зосередившись на мирних зусиллях.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, — зазначив Сибіга. — Якщо росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню та заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

За інформацією джерел американського телеканалу серед американських чиновників NBC News, 30-денне припинення вогню є одним із 22 пунктів мирної ініціативи, «технічний лист» якої підготували американські, європейські та українські учасники переговорів.

Зазначається, що в цьому переліку врахована вимога російського диктатора володимира путіна про те, що США не підтримуватимуть вступ України до НАТО.

Якщо путін хоче вийти з ситуації, то ось його вихід, — зазначило джерело телеканалу.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф має представити цей план путіну.

Джерело: Андрій Сибіга, NBC News