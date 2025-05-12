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Ракурс
На ТОТ не вистачає медиків, фото: Pikabu

Рашисти не змогли знайти лікарів-гастролерів для ТОТ Луганщини — ОВА

12 тра 2025, 08:58
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Запроваджена російськими загарбниками програма «Земський лікар», яка дає можливість залучити медпрацівника з регіонів рф з обов’язковим терміном відпрацювання, не стала рятівною для прифронтових міст та сіл на тимчасово окупованій Луганщині.

Навіть за значні стимулюючі виплати у 2 млн рублів російські медики не поїхали працювати у зруйновані населені пункти. Про це сьогодні, 12 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Втім, окупаційній владі статистичні показники та гроші — важливіші за людей. Тому до участі у кремлівській програмі почали запрошувати місцевих. Так, до Рубіжного приїхала лікарка з Рубіжного. Кадровий голод залишився — бюджетні кошти освоїли, — зазначають в ОВА.

Крім того, за інформацією ОВА, у Лисичанську затримують зарплату місцевим будівникам, які запропонували свої послуги підрядникам для відбудови житлових будинків.

Їх влаштували на вакантні місця, які не змогли заповнити гастролерами з рф. В останніх, до речі, місячний оклад значно більший, ніж в лисичан, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


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