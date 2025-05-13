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Єрмак очолив кампанію недопущення росіян на ЧС-2026
Єрмак очолив кампанію недопущення росіян на ЧС-2026https://racurs.ua/ua/n206265-iermak-ocholyv-kampaniu-nedopuschennya-rosiyan-na-chs-2026.htmlРакурс
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками Міністерства молоді та спорту та Української асоціації футболу, під час якої скоординували дії для недопущення збірної росії до участі в чемпіонаті світу з футболу наступного року.
Про це пише пресслужба ОП 13 травня.
росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни. Тому було б великою помилкою говорити про те, що треба йти Росії назустріч і допускати до футбольних чемпіонатів, — зауважив Андрій Єрмак.
Керівник Офісу президента нагадав, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив участь росії у змаганнях з командних видів спорту через війну, і Міжнародна федерація футболу (FIFA) має продемонструвати солідарність із глобальною спортивною спільнотою, щоб не допустити представників країни-агресорки до великого спорту.
Футбол не може стати майданчиком для пропаганди агресорів. Спортивні організації агресора — інструмент режиму. Російський спорт повністю підконтрольний державній машині та є інструментом впливу, — зазначив Єрмак.