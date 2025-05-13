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Ракурс
Єрмак очолив кампанію недопущення росіян на ЧС-2026

Єрмак очолив кампанію недопущення росіян на ЧС-2026

13 тра 2025, 10:43
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками Міністерства молоді та спорту та Української асоціації футболу, під час якої скоординували дії для недопущення збірної росії до участі в чемпіонаті світу з футболу наступного року.

Про це пише пресслужба ОП 13 травня.

росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни. Тому було б великою помилкою говорити про те, що треба йти Росії назустріч і допускати до футбольних чемпіонатів, — зауважив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента нагадав, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив участь росії у змаганнях з командних видів спорту через війну, і Міжнародна федерація футболу (FIFA) має продемонструвати солідарність із глобальною спортивною спільнотою, щоб не допустити представників країни-агресорки до великого спорту.

Футбол не може стати майданчиком для пропаганди агресорів. Спортивні організації агресора — інструмент режиму. Російський спорт повністю підконтрольний державній машині та є інструментом впливу, — зазначив Єрмак.

Джерело: Ракурс


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