Рашисти вдарили безпілотником по автомобілю у Сумській громаді — загинула людина

Рашисти атакували безпілотником Сумську громаду, фото: 18000.com.ua

https://racurs.ua/ua/n206292-rashysty-vdaryly-bezpilotnykom-po-avtomobilu-u-sumskiy-gromadi-zagynula-ludyna.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 14 травня, завдали удару безпілотником по Сумській громаді.

В результаті одна людина загинула, ще двох поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

Сьогодні зранку наша громада зазнала чергового ворожого удару. Унаслідок атаки ворожого БпЛА по вантажному автомобілю біля одного зі старостинських округів, за попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє - зазнали поранень, — розповів Кобзар.

Крім того, рашисти вночі завдали удару по одному з населених пунктів Кролевецької громади — частково зруйновано нежитлові приміщення, виникла масштабна пожежа, також вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.